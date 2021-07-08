Онук і внучка відомої співачки Софії Ротару захопили цікавим відео

Як передає Politeka.net, відео з'явилося на одній з фан-сторінок в Instagram.

27-річний Анатолій Євдокименко приміряв світлий капелюх. А потім надів її сестрі-Софії, яку назвали на честь знаменитої бабусі.

На кадрах також можна помітити зміни в зовнішності онука артистки. Він відпустив бороду і вуса, а також відростив довге волосся.

"Цікаве відео! Знімайте ще", "чудові онуки у Софії Михайлівни, дай Бог їм здоров'я і удачі", "які красені", - пишуть в коментарях.

Як відомо, Анатолій давно займається музикою і виступає на різних фестивалях. А ось його молодша сестра ще знаходиться в пошуку себе. Вона пробувала себе в музиці, але далі одного кліпу справа не пішла. Зараз Соня Євдокименко активно веде свій блог, розповідаючи про життя в США. Дівчина отримує вищу освіту і працює моделлю.

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