Онук і внучка відомої співачки Софії Ротару захопили цікавим відео
Як передає Politeka.net, відео з'явилося на одній з фан-сторінок в Instagram.
27-річний Анатолій Євдокименко приміряв світлий капелюх. А потім надів її сестрі-Софії, яку назвали на честь знаменитої бабусі.
На кадрах також можна помітити зміни в зовнішності онука артистки. Він відпустив бороду і вуса, а також відростив довге волосся.
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"Цікаве відео! Знімайте ще", "чудові онуки у Софії Михайлівни, дай Бог їм здоров'я і удачі", "які красені", - пишуть в коментарях.
Як відомо, Анатолій давно займається музикою і виступає на різних фестивалях. А ось його молодша сестра ще знаходиться в пошуку себе. Вона пробувала себе в музиці, але далі одного кліпу справа не пішла. Зараз Соня Євдокименко активно веде свій блог, розповідаючи про життя в США. Дівчина отримує вищу освіту і працює моделлю.
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