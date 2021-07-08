У мережі показали, як змінилася зірка за ці роки

У мережі порівняли дві фотографії Надії Мейхер 20 років тому і зараз, є на що подивитися

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці програми "Зірковий шлях" в Instagram вирішили порівняти, як змінилася співачка Надія Мейхер за 20 років. Там опублікували фотоколаж зі знімками - коли Надя співала в "ВІА Гре" і тепер, коли стала сольною артисткою і знімається в кіно і серіалах.

Так, перше, що кидається в очі – це зачіска. Колись у дівчини були більш довге волосся, а тепер елегантна коротка стрижка. Також можна помітити, що з роками фігура Мейхер стала більш жіночною, як і спокусливе декольте. Незмінною залишилася тільки чарівна посмішка зірки і її загадковий погляд.

Шанувальники в коментарях почали засипати надію компліментами: "Прекрасна", "Найулюбленіша з ВІА Гри", "Надія, як завжди, чарівна", "Шикарна жінка", "Вона завжди прекрасна", "Тоді була красива, і зараз красива", "Красуня".

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