Відома співачка Аліна Гросу розповіла про поповнення в родині і про те, чим це обернулося для неї
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Аліна Гросу розповіла шанувальникам у своєму Instagram про неприємну ситуацію, яка склалася в її родині. Виявилося, що нещодавно вони взяли собі породистого цуценя, якого відразу ж полюбили. Однак у співачки утворилася сильна алергія на шерсть, тому тепер вона прийняла рішення віддати собаку у добрі руки.
"І найжахливіше, що у мене раптом проявилася дуже сильна алергія на собак, (якої раніше ніколи не було) я навіть цуценя на руки зараз не можу взяти, відразу тече ніс, сверблять очі, я чхаю і набрякає горло. Як лікувати це все я не розумію, тому що я раніше і алергіком не була, але вже 5 день перебувати нормально вдома не можу", - поділилася Аліна своєю сумом.
За словами артистки, У вона готова віддати породистого цуценя безкоштовно, проте у неї є вимоги до потенційних господарів - вони повинні бути відповідальними і турботливими, і краще, якщо живуть в приватному будинку і не мають маленьких дітей.
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"Собака - це не жарти, якщо у Вас правда серйозні наміри - напишіть мені, будь ласка. Пишу і плачу. Така собі Круелла віддає цуценя", - додала Гросу.
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