Відома співачка Наталія Могилевська здивувала витівкою на зйомках нового шоу

Як передає Politeka.net, 45-річна зірка стала головною суддею шоу "Співають всі", де зібралася сотня українських знаменитостей. Одним із суддів став відомий блогер Олег Машуковський. Під час зйомок Могилевська вирішила записати відео з молодим тіктокером, використавши модний тренд Тік Ток.

На відео зірка вела красеня за ланцюжок на шиї під смішні слова про коня. Парочка зображувала коня і його господиню.

"Моя коняка", - жартівливо підписала відео зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів, але багатьом жарт не сподобався. Шанувальники відзначили, що Наталія вчинила дуже грубо.

"Так нерозумно", «дуже дивно», «не смішно», «Фуууу», «Наталя домінує і панує», «Наталія, що ж ти витворяєш», "не знаю чому, але це смішно", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Могилевська поряд з відомим ведучим постала перед українцями в несподіваній ролі: "готові дивувати!".

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