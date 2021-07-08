Відома співачка Наталія Могилевська здивувала витівкою на зйомках нового шоу
Як передає Politeka.net, 45-річна зірка стала головною суддею шоу "Співають всі", де зібралася сотня українських знаменитостей. Одним із суддів став відомий блогер Олег Машуковський. Під час зйомок Могилевська вирішила записати відео з молодим тіктокером, використавши модний тренд Тік Ток.
На відео зірка вела красеня за ланцюжок на шиї під смішні слова про коня. Парочка зображувала коня і його господиню.
"Моя коняка", - жартівливо підписала відео зірка.
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У коментарях їй залишили масу приємних слів, але багатьом жарт не сподобався. Шанувальники відзначили, що Наталія вчинила дуже грубо.
"Так нерозумно", «дуже дивно», «не смішно», «Фуууу», «Наталя домінує і панує», «Наталія, що ж ти витворяєш», "не знаю чому, але це смішно", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Могилевська поряд з відомим ведучим постала перед українцями в несподіваній ролі: "готові дивувати!".
Як повідомляла Politeka, співачка Могилевська в незвичайній шапці розчарувала нарядом на новому шоу: "стиліст заслуговує оцінку 1".
Також Politeka писала, що Могилевська в капітанському кашкеті здивувала декольте і зробила заяву: "тільки сміливим...".