Переможниця "Холостяк-10" з Максом Михайлюком Даша Ульянова розбурхала несподіваними кадрами, розповівши про свій "перший досвід"

Як відомо, у 24-річної колишньої гімнастки не склалися стосунки з Михайлюком, парочка розлучилася практично відразу після фіналу. Однак, Даша стала дуже популярною в соцмережах. Дівчина роздає б'юті поради, показує свої тренування з відточування фігури і, звичайно ж, ділиться особистими кадрами й переживаннями.

Так, у своїх нових "сторіз" в Instagram Ульянова засвітила цікаву сценку, з'явившись в компанії з 32-річним співаком Олегом Кензовим (до речі, раніше вони разом фотографувалися на вечірці в ресторані).

Цього разу парочка "бурхливо сварилася", передає Politeka.net.

"Кожен день одне й те ж! Тупо, друзі... нічого не вийде... ти кон*єний!", - кричав Кензов в серцях, запихуючи нібито Дашини речі у валізу.

"Ти що з глузду з'їхав? Залиш мої речі в спокої!", - вигукувала на кадрах Ульянова.

"А що чекати? Набридло вже!, - не вгамовувався співак. - А знаєш що, живи! Я сам піду, але за квартиру будеш платити сама, холостячка!"

На цьому Кензов демонстративно розвернувся та пішов.

Насправді сварка була постановочною. Ульянова пояснила в подальших "сторіз", що відбувається.

"У Олега Кензова виходить кліп, і там буду я! Так переживаю, мені так цікаво, що там ми назнімали і як вийшло... Це мій перший такий досвід", - повідомила вона, додавши, що "переживання - приємні".

Так що показані кадри виявилися лише тизером до нового кліпу Кензова "Ой, как хорошо".

Нагадаємо, переможницю " Холостяка "підловили в обіймах Олега Кензова в ресторані в центрі Києва:" все було..."

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