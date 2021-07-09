Українська співачка Оля Полякова після скандалу з братами Меладзе засвітилася на шоу, де головує Наталія Могилевська
Напередодні в мережі показали кадри, як на проекті «Співають всі» засвітився Валерій Меледзе. Тримаючись за руки з Могилевською, він співав знамениту пісню "Червона рута".
Тепер видно, що в проекті з'явилася і Оля Полякова.
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Нагадаємо, Валерій Меладзе назвав Полякову "фріком". Це сталося після того, як Ані Лорак звинуватила його в домаганнях брата Валерія, продюсера Костянтин Меладзе, а Полякова встала на захист співачки, зазначивши, що у неї з Меладзе теж був подібний інцидент.
Валерій Меладзе спростував звинувачення на адресу брата.
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