Співачка Тіна Кароль після виступу на Atlas Weekend вирушила на яхт-прогулянку Дніпром

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Тіна Кароль нещодавно виступила на фестивалі Atlas Weekend. Як виявилося, відразу після цього зірка оговталася на яхт-прогулянку по Дніпру, і не одна, а в компанії симпатичного молодого чоловіка. Фото і відео співачки на яхті опублікували на одній з фан-сторінок в Instagram.

На кадрах видно, Тіна прийшла на яхту в яскравому рожевому костюмчику з короткими шортами і піджаком на оранку. Її волосся зібране в недбалу зачіску, а на обличчі легкий макіяж. Деяких шанувальників спантеличив вигляд ніг Кароль на фотографії.

"Тіна на відпочинку разом зі своєю командою, після фантастичного виступу на Atlas Weekend", - йдеться в підписі до публікації. Фанати тут же почали обговорювати знімок: "Чому у неї такі великі ноги?", "У Тіни дуже красиві ніжки", "А у мужика то стопа безрозмірна", "Її ніжки зведуть з розуму", "Що у них з ногами?".

Нагадаємо, Тіна Кароль, романтично посміхаючись, розповіла про головного чоловіка свого життя: "Він мій".

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