Телеведуча і тревел-блогер Леся Нікітюк вже пробувала себе в ролі співачки і у неї непогано вийшло
Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча Леся Нікітюк може стати успішною співачкою, у неї є для цього великий вокальний потенціал. Таку думку висловив відомий композитор і автор пісень Руслан Квінта, який вже написав дві пісні для блогерки. Про це він заявив в інтерв'ю Тетяні Гончаровій в "Відверто.LIVE" на телеканалі LIVE.
Як відомо, Леся вже заспівала саундтрек до свого тревел-шоу "Ле Маршрутка", цю пісню для неї написав Квінта. А нещодавно він знову створив для телеведучий хіт, і схоже, не збирається зупинятися. За словами композитора, у Нікітюк є вокальний потенціал.
"Ми з Лесею зустрічалися в караоке, вона мені співала на замовлення Ірину Білик, Ані Лорак, Христину Агілеру. Нікітюк - дуже міцний вокаліст, насправді. Вона дуже талановита дівчина, дуже! І зараз я їй написав, до речі, ще одну пісню", - розповів Руслан Квінта.
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