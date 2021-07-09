Відомий виконавець і продюсер Потап відзначився різким випадом у бік Тіни Кароль

Як пише Politeka.net, під час участі в ATLAS WEEKEND у групи MOZGI взяли ексклюзивне інтерв'ю. Кадри бесіди з'явилися в Instagram.

"Відзначимо, MOZGI далеко не рокери в музичному напрямку, Але запал на сцені і діалог з журналістами, як у прожених рок-менів", - підписали відео автори аккаунта.

Під час інтерв'ю у групи поцікавилися, чому вони не є хедлайнерами концерту.

"Ми ніколи не буваємо майже хедлайнерами", - заявив Потап.

"А Тіна Кароль?",- уточнив журналіст.

"Ми не знаємо, хто це. Ми не знаємо трек-лист, нам все одно, коли ми виступаємо-першими або останніми. Це група MOZGI, ми окремо", - різко відповів Потап.

Варто відзначити, що по відео незрозуміло, чи був це жарт або цілеспрямований випад в сторону колеги. Як відомо, Потап і Кароль разом працювали на шоу «Голос», а також разом вели шоу пародій «Ліпсінк батл».

Нагадаємо, що Потап отримав по обличчю на Atlas Weekend, кадри інциденту: "Мало не покалічила".

Як повідомляла Politeka, Потап і Позитив поплатилися за поцілунок на сцені: "не дай Бог...".

Також Politeka писала, що Потап влаштував зухвалу провокацію, злившись в поцілунку з другом: "що ми, не пацани, чи що".