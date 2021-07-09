Співачка Надія Мейхер показала яскраві фото у соцмережі зі своїх подорожей Україною

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка, колишня солістка групи ВІА Гра Надія Мейхер часто радує публіку яскравим фото і відео в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася яскравим селфі, а також показала кілька кадрів природи і пам'яток, які зробила сама.

На фотографії Надія позує в легкому літньому образі на тлі природи. Перед камерою вона з'явилася в білій майці на тонких бретельках, під якою пропрасовується Темний бюстгальтер. Цей наряд красиво підкреслює пишний бюст і струнку фігуру зірки. Волосся красуні розпущене і трохи розпатлане вітром, а на обличчі немає макіяжу.

У підписі до фотографій Мейхер написала: "Років так 10 тому пристрасно захоплювалася фотографією... Придбала собі Mark 2 і кілька серйозних об'єктивів... Але телефони все зіпсували. Так, звичайно, жоден телефон в підметки не годиться фотоапарату, але чорт, це так зручно. Особливо, коли не ставиш за мету робити виставку".

Шанувальники тут же почали коментувати фото Наді: "Дуже красиво", "Класні фото", "Дуже душевно", "Яка принадність, Надя!", "Красиво", "Круто".

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