Діти артистів Студії "Дизель шоу" викликали фурор в мережі

Відповідне фото з'явилося на офіційній сторінці студії в Instagram, передає Politeka.net.

"Юне покоління "дизелів": Крутоголови, Бережки і Шинкаренко Молодші. Зростає не менш яскравий склад", - підписано літнє фото.

На знімку вишикувалися в ряд сини артиста Єгора Крутоголова, Олександра Бережка і керівника студії Михайла Шинкаренка.

Зазначимо, кадр активно коментують користувачі Мережі.

"Для такого покоління потрібно зробити "юне дизель шоу"", "А де Сморигіни і Гашенко?", "З такими татами-красенями по-іншому і бути не може", "Дизелята підростуть-фору всім дадуть", "Ааа, супер", "а дівчаток чому немає?» ,- пишуть в коментарях.

Зазначимо, у квітні 2021 року "Дизель шоу" відсвяткувало своє шестиріччя. В її основі-команда КВК " Дизель"

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