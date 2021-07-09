Діти артистів Студії "Дизель шоу" викликали фурор в мережі
Відповідне фото з'явилося на офіційній сторінці студії в Instagram, передає Politeka.net.
"Юне покоління "дизелів": Крутоголови, Бережки і Шинкаренко Молодші. Зростає не менш яскравий склад", - підписано літнє фото.
На знімку вишикувалися в ряд сини артиста Єгора Крутоголова, Олександра Бережка і керівника студії Михайла Шинкаренка.
Софію Ротару без макіяжу і ретуші не впізнали віддані шанувальники: "Роки все-таки беруть своє"
Літак з людьми впав відразу після зльоту: з'явилися кадри з місця авіакатастрофи в Швеції
Трагедія потрясла екс-чоловіка Наташі Корольової, подробиці: "До останнього хотілося вірити, що люди залишаться живі"
Тине Кароль и Горбунову нашли "замену" в новом сезоне "Танців з зірками": "Очень жду"
Українці поскаржилися Ектору, через кого перестали дивитися "Майстер Шеф": "Самий нудний і..."
Зазначимо, кадр активно коментують користувачі Мережі.
"Для такого покоління потрібно зробити "юне дизель шоу"", "А де Сморигіни і Гашенко?", "З такими татами-красенями по-іншому і бути не може", "Дизелята підростуть-фору всім дадуть", "Ааа, супер", "а дівчаток чому немає?» ,- пишуть в коментарях.
Зазначимо, у квітні 2021 року "Дизель шоу" відсвяткувало своє шестиріччя. В її основі-команда КВК " Дизель"
Нагадаємо, Булітко з "Дизель шоу", примірявши весільну сукню, розповіла, якою буде її чоловік: "це основні переваги"
Як повідомляла Politeka, Крутоголов з "Дизель шоу" показав несподіваний подарунок на день народження: "чому стрибає, а не...»
Також Politeka писала, що зірка "Дизель шоу" Нікішин сильно схуд і захопив новою зовнішністю: "Просто красава!»