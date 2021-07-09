Український співак Сергій Лазановський, який переміг у шоу "Голосу країни", поділився веселими кадрами зі зйомок свого кліпу, заради якого йому довелося спробувати себе в новій ролі

Нещодавно молодий співак почав готуватися до випуску нового кліпу на пісню «Сила моя». У своєму Instagram Виконавець поділився кумедним відео, на якому показав веселі фрагменти знімального процесу. Про це пише Politeka.net.

За сюжетом кліпу Лазановський працює офіціантом в ресторані. На відео можна побачити обстановку всередині закладу, де проходили зйомки, а також акторів. На багатьох кадрах люди їдять або просто веселяться в обстановці ресторану.

Сам Лазановський також кілька разів з'являється в кадрі. Зокрема, на одному з уривків його зняла за переодяганням у форму. Співак кокетливо приспустив з себе розстебнуту сорочку, блиснувши голими грудьми.

Шанувальники в коментарях до посту підтримали артиста.

"Дуже чекаю. Пісня дуже крута", "смачного всім", "з нетерпінням чекаю кліп на цю неймовірну пісню впевнена кліп вийде дуже крутий", - пишуть люди.

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