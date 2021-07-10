Екс-солістка "ВІА Гри" Альбіна Джанабаєва, дружина співака Валерія Меладзе, сколихнула Мережу несподіваним одкровенням

42-річна співачка, яка нещодавно стала мамою втретє, заговорила про муки совісті після поїздки чоловіка в Україну, зробивши відповідний пост у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Як відомо, 56-річний Меладзе днями став одним з хедлайнерів фестивалю Atlas Weekend, який проходить у Києві. Виступу артиста передувало відразу кілька скандалів. По-перше, Валерій невтішно відгукнувся про співачку Олю Полякову в програмі "Обережно: Собчак", що стала раніше на захист Ані Лорак, яка заявила про харасмент продюсера Костянтина Меладзе. По-друге, українці, які не схвалюють гастролі російських виконавців під час війни, закидали Валерія гнівними повідомленнями в Мережі.

"Любов і совість правлять світом! Ми не завжди це помічаємо, як не помічаємо повітря, яким дихаємо, - заявила в своєму пості Джанабаєва. - Але відчуваємо задуху, коли свіжого повітря нам не вистачає.... Це не просто метафора, це життя. Нелюбов і неповага методично і планомірно руйнують, навіть найміцнішого)... і так, звичайно, життя розставляє все по місцях... а яким повітрям дихати - ми вибираємо самі!"

Нагадаємо, що Джанабаєва з Меладзе вийшли в світ після народження дитини

Як повідомляла Politeka, Валерій Меладзе "врізав" Полякової, яка стала на захист Ані Лорак: "це фрік"

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