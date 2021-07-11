Тіна Кароль похвалилася пишними формами в напівпрозорому вбранні
Як повідомляє Politeka.net, Тіна Кароль заспівала на сцені фестивалю Atlas Weekend в Києві і викликала фурор серед своїх шанувальників новим пікантним образом. Виконавиця з'явилася на сцені в спокусливому напівпрозорому вбранні.
Гарячими фото з Atlas Weekend зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
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36-річна артистка постала перед камерою і численною публікою в корсеті з прозорими вставками, який зробив фігуру Тіни спокусливою, але не виглядав зухвало або без смаку. Доповнили цей образ штани в блискучу смужку, туфлі на підборах і мінімум прикрас.
Кароль яскраво позувала на сцені, демонструючи розкішні форми і спокусливі вигини тіла. Відзначимо, що вона з'явилася в кадрі під світлом софітів, а вже на другому кадрі сцена була в напівтемряві. Компанію на сцені їй склали танцівниці, які стали прикрасою номера.
Шанувальники Тіни збожеволіли від подібної краси і закидали її захопленими коментарями.
"Особлива", "Все гарячіше і гарячіше стає", "Я горюю, дівчата пожежа!", "Мурашки з кожним разом", "Ви як завжди зносите мені дах, не можу намилуватися", - писали користувачі мережі.
Нагадаємо, Тіна Кароль, романтично посміхаючись, розповіла про головного чоловіка свого життя.
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