Тіна Кароль похвалилася пишними формами в напівпрозорому вбранні

Як повідомляє Politeka.net, Тіна Кароль заспівала на сцені фестивалю Atlas Weekend в Києві і викликала фурор серед своїх шанувальників новим пікантним образом. Виконавиця з'явилася на сцені в спокусливому напівпрозорому вбранні.

Гарячими фото з Atlas Weekend зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

36-річна артистка постала перед камерою і численною публікою в корсеті з прозорими вставками, який зробив фігуру Тіни спокусливою, але не виглядав зухвало або без смаку. Доповнили цей образ штани в блискучу смужку, туфлі на підборах і мінімум прикрас.

Кароль яскраво позувала на сцені, демонструючи розкішні форми і спокусливі вигини тіла. Відзначимо, що вона з'явилася в кадрі під світлом софітів, а вже на другому кадрі сцена була в напівтемряві. Компанію на сцені їй склали танцівниці, які стали прикрасою номера.

Шанувальники Тіни збожеволіли від подібної краси і закидали її захопленими коментарями.

"Особлива", "Все гарячіше і гарячіше стає", "Я горюю, дівчата пожежа!", "Мурашки з кожним разом", "Ви як завжди зносите мені дах, не можу намилуватися", - писали користувачі мережі.

Нагадаємо, Тіна Кароль, романтично посміхаючись, розповіла про головного чоловіка свого життя.

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