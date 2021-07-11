Тіна Кароль вразила новим відео в ліфті

Як повідомляє Politeka.net, українська поп-діва Тіна Кароль порадувала шанувальників новим кліпом - артистка випустила приголомшливе відео на пісню "Красиво".

Дія кліпу "Красиво" відбувається в ліфті. Співачка заходить в нього в строгому образі, але вже при русі ліфта наверх починає танцювати, зриваючи з себе костюм, влаштувавши стриптиз. Пісня так полюбилася співачці, що вона знову дала фанатам нею насолодитися в Instagram і показала кадри в ліфті.

На нових кадрах співачка заходить в ліфт, на тлі звучить її пісня "Красиво". Всередині вона починає спокусливо танцювати і щасливо дивиться в камеру телефону, яким і знімає все, що відбувається. Вона демонструє глядачам стан закоханості і неприкрите кокетство. Через мить Кароль виходить в коридор і дивиться в дзеркало, закликаючи нікому не говорити про те, що вона влаштувала в ліфті.

На відео вона постала в білій майці і обтягуючій спідниці, які прекрасно підкреслили її ідеальні форми.

Шанувальники поставили безліч лайків і засипали Тіну компліментами: "Яка вона тут щаслива, прям світиться", "Окріп та вогонь", " Божественна! Най - найкраща", "Шалено подобається!", "Ефектні кадри".

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