Орбакайте показала, копією кого росте внучка Пугачової: "Не в бабусю, і не в маму"

Дочка Алли Пугачової Крістіна Орбакайте розчулила домашніми кадрами
Як відомо, Орбакайте-багатодітна мати. У співачки троє дітей: Микита Пресняков 1991 року народження( від першого шлюбу), Дені Байсаров 1998 року (народився під час відносин співачки з бізнесменом Русланом Байсаровим) і Клавдія Земцова (від другого шлюбу співачки).
На новому відео в Instagram Орбакайте показала, як її чоловік бізнесмен Михайло Земцем танцює з донькою Клавдією під запальну музику. Дівчинка при цьому ще й підспівує, повідомляти Politeka.net.
На кадри бурхливо відреагували фоловери співачки. Також у коментарях зазначили, що дівчинка – копія батька.
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"Обережно не наступите Майклу на ногу", "яка ніжна Клавдія", "миле красиве відео", "Красиво танцюють з татом з дочкою", "Дитя звичайно не в бабусю, і не в маму", "красива сім'я! Тепла і щастя в ваш будинок!", "Татова доча", "копія тата) милашка очаровашка) ніжна чарівна дівчинка", "чудова дівчинка напевно, буде як мама пет", "яка стрекозка красива", - коментують відео, опубліковане Крістіною Орбакайте.
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