Молода українська співачка Еліна Іващенко, яка прославилася завдяки дуету з Олегом Винником, розкрила себе з нового боку і продемонструвала несподіваного "друга"

Не так давно 19-річна виконавиця прославилася на всю країну завдяки перемозі на шоу «Х-Фактор». Ще більшу популярність Іващенко отримала, випустивши пісню "Діаманти" в дуеті з Олегом Винником.

Зараз за зовсім ще молодою виконавицею стежить безліч шанувальників, а Еліна намагається регулярно радувати їх новим контентом в Instagram. Як пише Politeka.net, співачка опублікувала відео, в якому показала себе з несподіваного боку.

Так, дівчина вирішила підійти з гумором до ідеї простого телефонного дзвінка. На кадрах вона показала свій акторський талант під накладену зверху озвучку. Співачка зробила вигляд, що їй дзвонять по телефону, проте замість нього використовувала живу домашню щура, яку піднесла до вуха, нібито розмовляючи з кимось.

Наприкінці Іващенко "повідомила" щуру, що до них їде королева. При цьому вигляд у співачки був вкрай розбурханий.

Шанувальники Еліни подивилися жартівливе відео більше двох тисяч разів, залишивши під ним безліч захоплених смайликів.

Нагадаємо, син Віктора Павлика зважився на гучну заяву про сценічну подругу Винника.

Як повідомляла Politeka, юна улюблениця Олега Винника засвітила засмагле декольте в піджаку нарозхрист.

Також Politeka писала, що улюбленицю Олега Винника зняли з Меладзе, світиться від щастя.