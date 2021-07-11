Відома українська ведуча Катя Осадча показала свою фігуру в очікуванні третьої дитини в пляжному сарафані
Дружина Юрія Горбунова поділилася радісними літніми знімками на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Як відомо, зараз 37-річна Осадча чекає третю дитину. У неї є старший син від першого шлюбу, а також син Іван від зіркового чоловіка, Юрія Горбунова. Незважаючи на наближення пологів, ведуча поки не припиняє працювати. Однак, судячи з нових кадрів, не забуває Осадча і про відпочинок.
Так, на знімках ведуча гуляє по Одеському пляжу. Для прогулянки вона вибрала стильний легкий сарафан з довгою спідницею і «леопардовими» вставками.
На фото Осадча широко посміхається і виглядає дуже щасливою.
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"Використовувати кожну хвилину літа за призначенням. У відрядження поїхати і встигнути в море скупатися – done. Полетіли далі", - підписала фото ведуча.
Її шанувальники тут же відреагували на пост.
"Як красиво", "дуже прекрасний радісний пупс!", "Божественна", "Прекрасна", "напевно буде красива дівчинка", "Красива жінка, Бог подарує вам дівчинку", - пишуть люди.
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