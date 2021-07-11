Не втрачає часу дарма

Відома українська ведуча Катя Осадча показала свою фігуру в очікуванні третьої дитини в пляжному сарафані

Дружина Юрія Горбунова поділилася радісними літніми знімками на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Як відомо, зараз 37-річна Осадча чекає третю дитину. У неї є старший син від першого шлюбу, а також син Іван від зіркового чоловіка, Юрія Горбунова. Незважаючи на наближення пологів, ведуча поки не припиняє працювати. Однак, судячи з нових кадрів, не забуває Осадча і про відпочинок.

Так, на знімках ведуча гуляє по Одеському пляжу. Для прогулянки вона вибрала стильний легкий сарафан з довгою спідницею і «леопардовими» вставками.

На фото Осадча широко посміхається і виглядає дуже щасливою.

"Використовувати кожну хвилину літа за призначенням. У відрядження поїхати і встигнути в море скупатися – done. Полетіли далі", - підписала фото ведуча.

Її шанувальники тут же відреагували на пост.

"Як красиво", "дуже прекрасний радісний пупс!", "Божественна", "Прекрасна", "напевно буде красива дівчинка", "Красива жінка, Бог подарує вам дівчинку", - пишуть люди.

Нагадаємо, Горбунов без зайвого одягу показав, як і з ким розважається в спеку: Осадча не стримала емоцій.

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