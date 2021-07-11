Відома українська телеведуча і зірка "Х-Фактора" Даша Трегубова показала мрійливий образ у рожевій сукні для недільного вечора

Трегубову багато українців знають, як актрису кіно і театру, а також талановиту ведучу. У свою чергу, знаменитість продовжує радувати шанувальників не тільки своїми появами на екранах, але і регулярними публікаціями в соцмережах. Як пише Politeka.net, на цей раз Трегубова поділилася новими фото в Instagram.

На знімках ведуча показала себе в романтичному образі, який ідеально підійшов для недільного вечора. На ній була ніжно-рожева легка спідниця з незвичайним декором, тонка блакитна сорочка, безтурботно зав'язана на животі, а також босоніжки, прикрашені пухом, на високих підборах.

На знімку можна помітити, якою блідою виглядає шкіра ведучої, незважаючи на самий розпал літа.

"Рожевий настрій) як ваш вечір неділі?", - підписала фото Трегубова.

Її шанувальники тут же почали коментувати публікацію.

"Прекрасна", "ви дуже красива", "Хороша", "Даш, засмагати пора вже, літо проходить", "красуня", - пишуть люди.

Нагадаємо, Трегубова з "Х-Фактора" в яскравому міні влаштувала дефіле прямо на вулиці.

Як повідомляла Politeka, Трегубова з "Х-Фактора" в легкій сукні показала літній настрій.

Також Politeka писала, що зірка "Х-фактора" Трегубова потрапила в біду і залишилася без грошей.