Дружина відомого українського ведучого Григорія Решетника розповіла, як вони з чоловіком організовують відпустку з урахуванням трьох дітей

Як пише Politeka.net, Христина Решетник поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, ведучий шоу "Холостяк» і "Холостячка" Григорій Решетник і його дружина виховують трьох синів, наймолодшому з яких всього сім місяців. Батьки зізнавалися, що з такою великою родиною знайти час для відпочинку тільки удвох майже нереально. Однак, пара все ж зважилася відправитися у відпустку.

За словами Христини, вони з чоловіком відпочинуть "всього" з однією дитиною-наймолодшою. За двома старшими синами пари доглянуть бабуся і дідусь.

"Відправили старших до бабусі і дідуся на канікули. Діти вже не могли дочекатися, бабуся - щаслива і, сподіватися, що цей запал не скінчиться. Ну а ми з Гришею тепер Відпочиваємо-так, з однією дитиною-це нереальний відпочинок", - написала Христина.

Вона також знімками з аеропорту, де вони з чоловіком і дітьми позують поруч з їх бабусею. На фото Решетник з дружиною виглядають дуже задоволеними.

Передплатники тут же відреагували на пост.

"Дай Бог здоров'я вашій мамі, вона вам нереально допомагає з дітьми", "гарного відпочинку!", "Добре їм відпочити у бабусі і дідуся", - пишуть люди.

Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник розтанув в обіймах "солодкої" дружини.

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