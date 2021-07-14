Португалець Салвадор Собрал чотири роки тому переміг на "Євробаченні 2017", яке проходило в Україні

Зараз 31-річний артист із задоволенням повертається до нашої країни, незважаючи на всі випробування, з якими зіткнувся під час виступу і після.

Так, Собрал з народження був серйозно хворий, страждаючи від серцевого пороку. Рідні співака заздалегідь попереджали керівництво конкурсу "Євробачення" про ситуацію з його здоров'ям. Салвадор пропустив репетиції і прибув до Києва буквально в останній момент, до півфіналу. Португалія тоді вперше за 53 роки стала переможцем конкурсу, набравши рекордні 758 балів.

Зараз Собрал знаходиться в Україні. З ним зустрілися Катя Осадча і знімальна команда "Світського життя". Ведуча запитала, з якими відчуттями він повернувся до нашої країни, де колись отримав тріумф.

"З ностальгією... Тоді я був такий спантеличений, навіть до кінця не розібрався з тим, що сталося. Але зараз я відчуваю величезну подяку за все. Кожен раз я повертаюся в Україну із задоволенням, українці дуже теплі люди, вони як Південна Європа у Східній", - прокоментував Салвадор.

Після перемоги на "Євробаченні", в тому ж році, артисту зробили операцію з пересадки серця. І тепер він продовжує музичну діяльність.

"Сталося диво, я провів шість місяців у лікарні, але вони тягнулися, як роки... Була важка реабілітація, багато фізіотерапії, але зараз я можу робити абсолютно все. Я думаю, це благо, диво!", - заявив Собрал.

Користувачі в коментарях відзначили, що артист навіть зовні змінився після операції.

"Поправився, покращав...", - пишуть в Мережі.

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