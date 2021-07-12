Українцям анонсували швидкий старт нового шоу з цікавими учасниками

Як пише Politeka.net, відео-анонс з'явився на сторінці телеканалу СТБ в Instagram, і вже зацікавив телеглядачів.

Так, одним з учасників став артист балету Вєрки Сердючки.

"Звуть Вася, прізвище ковбаса", - закриваючи обличчя від сміху поділився Андрій Данилко.

Крім танцюриста глядачів розважатимуть, педагог з вокалу в телешоу "Україна має талант» і «Х-фактор» Галина Голубєва, співак і фіналіст шоу «Х-фактор» Олександр Кривошапко, а також учасники шоу "МастерШеф" Лілія Сорокіна Катя Дем'янова і Алік Мкртчян.

Схоже кадри нового проекту не залишили глядачів байдужими.

"Слава богу!!! Зазвичай в літній телесезон нічого не показують новенького 😌 будемо дивитися», - пишуть в коментарях.

Нагадавши, Остапчук приміряв образ Вєрки Сердючки, вразивши видом на зйомках: кадри потрапили в мережу.

Як повідомляла Politeka, Данилко в образі Сердючки попрощався тремтячим голосом, знявши з голови зірку: "я вас люблю, спасибі"

Також Politeka писала, що Данилко в образі Сердючки раптово стало погано на сцені "Atlas Weekend": відео.