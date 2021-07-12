Українцям анонсували швидкий старт нового шоу з цікавими учасниками
Як пише Politeka.net, відео-анонс з'явився на сторінці телеканалу СТБ в Instagram, і вже зацікавив телеглядачів.
Так, одним з учасників став артист балету Вєрки Сердючки.
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Крім танцюриста глядачів розважатимуть, педагог з вокалу в телешоу "Україна має талант» і «Х-фактор» Галина Голубєва, співак і фіналіст шоу «Х-фактор» Олександр Кривошапко, а також учасники шоу "МастерШеф" Лілія Сорокіна Катя Дем'янова і Алік Мкртчян.
Схоже кадри нового проекту не залишили глядачів байдужими.
"Слава богу!!! Зазвичай в літній телесезон нічого не показують новенького 😌 будемо дивитися», - пишуть в коментарях.
Нагадавши, Остапчук приміряв образ Вєрки Сердючки, вразивши видом на зйомках: кадри потрапили в мережу.
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