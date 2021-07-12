Телеведучий Юрій Горбунов показав, як готується до зйомок

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram шоумен опублікував фото з гримерки, знявши процес нанесення макіяжу. Гример робила Горбунову синяк під оком, який потрібен був для зйомок сцени фільму.

"І знову в бій! Сьогодні хоча б не так жарко!",- підписав фото Горбунов.

У коментарях йому залишили масу приємних відгуків, багатьох здивував зовнішній вигляд зірки.

"А що за синяк? Навіщо?", "Що означає знайти свою людину. З Катею ви виглядаєте дуже щасливим", "Співчуваю, як і Тіні - треба триматися!", "Який молодець", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, 50-річний Горбунов крім основної роботи телеведучим займається кіновиробництвом. Він був продюсером серії фільмів "Скажене весілля", де і сам знімався. Варто відзначити, що кіно було вельми затребуваним в Україні.

Сьогодні Горбунов теж знімається в кіно, публікуючи фото зі зйомок у себе в Instagram.

Нагадаємо, що Горбунов звернувся до свого сина Івана, в мережі підтримали: "вітаю вашого...".

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