Учасники рок-групи Måneskin, яка перемогла на "Євробаченні" в 2021 році, влаштували чергову провокацію в мережі

Як передає Politeka.net, Måneskin запам'яталися своїм скандальним виступом і незвичайними образами, які підкорили Європу. Кумиром мільйонів відразу ж став вокаліст групи Даміано Давид, але і інші учасники викликають у шанувальників живий інтерес.

В Instagram групи багато провокаційних фото. Вони не соромляться фотографуватися без одягу, а також в епатажних нарядах. Наприклад, Даміано Давид нещодавно влаштував фотосесію в жіночій нижній білизні.

Цього разу епатувати публіку вирішили барабанщик і бас-гітаристка. Вони сфотографувалися в нижній білизні, влаштувавши дорослі ігри. На одному фото чоловік міцно притиснув до себе колегу по групі, а на другому облизав її.

«Я хочу доторкнутися до твого тіла так чертовски електрично", - підписали фото артисти, попросивши шанувальників не скаржитися на їх занадто відверті фото.

Нагадаємо, що красунчик з Måneskin показав свою дівчину, приголомшлива красуня:"що вона в ньому знайшла".

Як повідомляла Politeka, красунчик з Måneskin здивував виглядом в панчохах і жіночому ліфчику: «я хочу бути...».

Також Politeka писала, що красунчики з Måneskin вразили зовнішністю до популярності: "вже в дитинстві...".