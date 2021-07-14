Солістка групи Go_A Катерина Павленко поділилася кадрами з Вільнюса
Колектив, який представляв Україну на Євробаченні 2021, зараз бере участь у фестивалі в Литві. Катя Павленко на своїй сторінці в Instagram показала готельний номер, в якому оселилася, пише Politeka.net.
Схоже, співачці дісталося особливе житло. На двері кімнати написано назву легендарної англійської рок-групи The Rolling Stones (тоді як на інших - тільки номер).
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А всередині - майже на всю стіну портрет вокаліста Міка Джаггера.
"Так, тут у мене цей чувачок", - сказала Катя проводячи рум тур.
Також в кімнаті вона виявила шампанське.
Катя Павленко показала ще деякі кадри номера і пройшла у ванну.
"Так, коротше. У мене є шампанське, і у мене є ванна. Вгадайте, чим я буду займатися сьогодні ввечері", - сказала співачка.
Нагадаємо, солістка Go_A звернулася до українців з пронизливою промовою і довела до сліз: "коли ми будемо всі вмирати..."
Як повідомляла Politeka, солістка Go_A показала себе без макіяжу і з "чаркою" в руці.
Також Politeka писала, що Катя Павленко з Go_A в чорному боді розставила ноги перед камерою, такої Катю ще не бачили.