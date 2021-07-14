Українська актриса Ольга Сумська постала в яскравих образах

Як передає Politeka.net, артистка, яка отримала широку популярність після ролі Роксолани ще в кінці 90-х, поділилася новими кадри на своїй сторінці в Інтсаграм.

На фото Сумська відображена в строкатих сукнях, з оригінально зав'язаними на голові хустками і великими прикрасами.

Актриса позувала в пишному інтер'єрі будинку.

"Нова роль", - написала вона.

Нагадаємо, Ольга Сумська та Віталій Борисюк у 2021 році відзначили 25 річницю шлюбу. З цього приводу 14 травня вони ще раз уклали шлюб і пишно відсвяткували подію в колі друзів і родичів в дорогому столичному ресторані. Подружжя оновило весільні обітниці і одружилися вдруге. Наречений з'явився перед публікою в чорно-білому костюмі з метеликом, а наречена була в приталеному мерехтливому платті, довгій білій фаті і бежевих човниках.

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