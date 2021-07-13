Спортсмен буде оскаржувати рішення в суді

Олімпійського чемпіона Ріо-де-Жанейро (2016) зі спортивної гімнастики Олега Верняєва на чотири роки дискваліфікували за допінг, що виключає його участь на Олімпіаді в Токіо. У крові спортсмена знайшли мельдоній.

Про рішення Комітету з етики в гімнастиці (GEF) повідомив Олег Верняєв на своїй сторінці в Facebook.

Заборона на участь у змаганнях набула чинності з листопада 2020 року. За його словами, позитивний результат дав тільки один тест, в той час як наступні тести не підтвердили наявність мельдонію в організмі.

Верняєв свою провину не визнав і збирається оскаржувати рішення етичного комітету Міжнародної федерації гімнастики в Спортивному арбітражному суді Лозанни (CAS). Спортсмен написав, що не збирається опускати руки і піде до кінця.

"Вся боротьба тільки починається, це черговий етап мого життя і, як завжди, я буду боротися до кінця і оскаржу рішення", - зазначив він.

"Чому це сталося в період, коли не було серйозних міжнародних змагань і тренування проходили в полегшеному режимі? Чому тільки один тест дав позитивний результат, а жоден з майже десятка наступних тестів не підтвердив наявність забороненої субстанції? Позитивний тест тільки вказує на факт наявності в організмі забороненої субстанції, але не свідчить про провину спортсмена", – заявив Верняєв.

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