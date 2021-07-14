Буває ж таке

Особисте життя зірок багатьох цікавить не менше ніж їх творчість

Частково задовольнити цей інтерес може пост, який з'явився на сторінці програми ЖВЛ в Instagram.

"Зірки не залишають своїх шанувальників без спільних фото зі своїми коханими😍 які ж вони закохані і щасливі. Згодні?» - йдеться в пості.

Настя Каменських і Попап, які одружилися в травні 2019 року.

Суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар з чоловіком артистом балету Олександром Стояновим. Разом вони виховують сина Катерини від першого шлюбу-Тимура і спільну дочку Анастасію

Хореограф, суддя "Танців з зірками" Влад Яма з дружиною Ліліаною. У подружжя є син Леон.

Сергій і Сніжана Бабкіни.

Герой одного з сезонів шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія зі своєю новою дівчиною Лізою.

Артист "Кварталу 95" Юрій Ткач з дружиною Вікторією.

Співачка Альоша з чоловіком, солістом групи «Антитіла» Тарасом Тополь.

Віктор Павлік з дружиною Катериною.

Фотографії активно коментують в мережі. Шанувальники захоплюються улюбленими артистами. "Як в парі вони схожі один на одного! Як двійнята", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, дружина Ткача з "Квартал 95" показала декольте з незвичайного ракурсу: "для коханого чоловіка"

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