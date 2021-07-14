Особисте життя зірок багатьох цікавить не менше ніж їх творчість
Частково задовольнити цей інтерес може пост, який з'явився на сторінці програми ЖВЛ в Instagram.
"Зірки не залишають своїх шанувальників без спільних фото зі своїми коханими😍 які ж вони закохані і щасливі. Згодні?» - йдеться в пості.
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Фотографії активно коментують в мережі. Шанувальники захоплюються улюбленими артистами. "Як в парі вони схожі один на одного! Як двійнята", - пишуть в коментарях.
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