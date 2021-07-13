Зірка студії "Квартал 95«, друг Євгена Кошового Юрій Ткач викликав фурор на шоу" Майстер Шеф. Селебріті»

Як пише Politeka.net, Юрій Ткач разом з ведучим Павлом Костіним та актором Павлом Вишняковим боролися за перемогу в кулінарному шоу в команді «синіх». А їх суперниками стали гуморист Володимир Жогло, актор Олексій Суровцев і співак Віталій Козловський.

Відзначимо, в цьому випуску команда синіх підкорила не тільки суддів, завдяки, своїм кулінарним умінням, але також завоювала любов глядачів.

Особливо в мережі відзначили Юрія Ткача.

"Один з кращих випусків, команда синіх-бомба», «перший випуск celebrity, який мені сподобався», «Ткач просто зробив цей випуск», «цей випуск, вийшов веселенький, Ткач – красава», «Юра, ти – найкращий», «Ткач як завжди супер разом з Костіциним», «Етор аж матюкнувся», "Юра Ткач вогонь", - пишуть в коментарях.

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