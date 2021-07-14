Ведучий "Голосу країни" Слава Дьомін торкнувся гарячої теми і показав фото
Слава Дьомін є не тільки популярним телеведучим, а й радіоведучим "Люкс ФМ". Він активно веде соціальні мережі, де публікує кадри з багатьма українськими зірками. Зараз за сторінкою шоумена стежать 110 тисяч осіб, інтерес яких він регулярно підігріває, не уникаючи пікантних тем, писати Politeka.net.
Так, одна передплатниця запідозрила Славу в романі з Тіною Кароль і Златою Огневич, про що йому і написала, додавши ремарку, що навряд чи телеведучий це прочитає. А він не тільки прочитав, але також показав свої спільні фото з Кароль, і з Огневич, яка стала головною героїнею нового сезону шоу «Холостячка». Співачка на знімку просто світиться від щастя.
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Нагадаємо, навесні 2021 року Слава Дьомін прінался, що розлучився з дружиною після 13 років спільного життя. У подружжя є син.
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