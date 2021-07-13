Хто б міг подумати!

Вєрка Сердючка завжди відрізнялася почуттям гумору

Як пише Politeka.net, нове сторіс на офіційній сторінці артиста – ще одне тому підтвердження.

«По всій країні стільки символіки Вєрки Сердючки! Дуже круто", - підписано фото, на якому зображений прикрашений гербом СРСР шпиль однієї з будівель. Зірка в центрі дійсно нагадує елемент костюма артиста.

Відзначимо, таке фото зробив один з шанувальників Сердючки. Але мабуть у артиста жарт оцінили і вирішили поширити і на офіційній сторінці.

Нагадаємо, зірка, закріплена на дзеркальному шоломі Сердючки з'явилася в 2007, коли артист представляв Україну на Євробаченні, з тих пір вона стала постійним аксесуаром Вєрки.

І, як стверджує Андрій Данилко, цей елемент залишиться назавжди.

"Коли мені задають питання:" Андрію, коли ви поміняєте шапку?", очі шукають якийсь важкий предмет. Я пояснюю, що це не шапка, це кінцева форма, це її голова. Тонкі ноги, вишиванка і зірка – всі скажуть – Вєрка Сердючка. Тобто все може змінюватися, а це вже не зміниться ніколи", – поділився Виконавець.

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