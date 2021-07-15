У мережі вирішили порівняти "таємну дружину" Олега Винника з голлівудською актрисою Анджеліною Джолі

Як повідомляє Politeka.net, на одному з фан-акаунтів в Instagram, присвячених "таємній дружині" Олега Винника Таюні, вирішили пофантазувати і опублікували фотоколаж, на якому видно співачку Таїсію Сватко і актрису Анджеліну Джолі.

Обидві красуні на знімку виглядають ефектно, вони в темних нарядах, з укладанням і макіяжем. При цьому, якщо довго вдивлятися, то можна навіть помітити якусь схожість між голлівудською актрисою і бек-вокалісткою Олега Винника Таюне, яку називають його "таємною дружиною".

У підписі до колажу говориться: "Цᴇни і ᴧюби ᴛᴇх, ᴋᴛᴏ ᴩиᴄуᴇᴛ уᴧыбᴋу нᴀ ᴛʙᴏеʍ ᴧицᴇ". Користувачі тут же почали коментувати колаж Джолі і Таюне: "Моя Анжделінка", "Красиво", "Ти незрівнянна ні з ким, просто красуня!", "Супер", "Обидві красуні", "Супер, клас, красиво".

Нагадаємо, "Докази" любові між Винником і його бек-вокалісткою виклали в Мережу: "Відкриває всі почуття".

Як повідомляла Politeka, Олег Винник присвятив пісню своїй "таємній дружині", фанати про все здогадалися: "Називає русалочкою".

Також Politeka писала, "Дружину" Винника, про яку він не розповідає, підловили на відпочинку: як виглядає Таюне у звичайному житті.