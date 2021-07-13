Відомий український ведучий і творець популярного тревел-проекту "Світ навиворіт" Дмитро Комаров показав, як незвичайний фестиваль, який пройшов в Україні

Як пише Politeka.net, Комаров поділився новим постом у своєму Instagram. У ньому він розповів, що ці вихідні провів у Коломиї, де проходив авіаслет, приурочений до святкування Івана Купала.

"Його організував знаменитий пілот ігор Табанюк. На аеродромі, який більше 10 років тому був державним, зарослим бур'яном, млявим. Ігор взяв смугу в оренду, відновив аеропорт з руїн, перетворивши на туристичний магніт. Цього року на фестиваль прилетіли десятки літаків і пілотів не тільки з України", - розповів Комаров.

Він також попередив, що цей фестиваль може стати останнім, адже місцева влада вирішила перевести аеродром у комунальну власність. За словами ведучого, це було б великою втратою для українського туризму і авіації.

"Як ми пам'ятаємо, таке вже було, і аеродром "вмирав" до приходу Табанюка. Якщо таке станеться, це буде велика втрата для українського туризму, авіації загального призначення", - написав ведучий.

Він також зазначив, що крім самих літаків відвідувачі фестивалю могли насолодитися традиційною їжею, танцями, музикою і конкурсами.

Ведучий також поділився фотографіями з фестивалю.

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