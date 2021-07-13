Популярна українська співачка Наталія Могилевська показала, з ким проведе ніч

Як пише Politeka.net, зірка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому Могилевська похвалилася своїм придбанням.

Як виявилося, співачка замовила нову подушку з особливого матеріалу.

"Знаю з ким сьогодні буду спати після зйомок. Ну ладно, ні з "ким", а з "чим". Мені привезли нову подушку", - похвалилася Могилевська.

Вона також поділилася знімком, на якому продемонструвала ту саму подушку. На фото співачка позує в ошатному чорному піджаку, з вишивкою з перлів. Вона зворушливо притискає до себе нову подушку, заплющившись і легко посміхаючись. Судячи з усього, зірка вже уявляє, як буде спати на своєму новому придбанні.

Шанувальники не змогли пройти повз поста Могилевської.

"Прочитала перше речення і прям вся така в передчутті інтриги...а тут подушка, а я чекала що буде чоловік...але ні ...подушка", "милашка", "Ухтишка", "красуня", "вогонь", - пишуть люди.

Нагадаємо, Могилевська в міні розвалилася на сцені, вразивши довжиною ніг.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Голосу країни" зняв невпізнанну Могилевську крупним планом.

Також Politeka писала, що Могилевська намарафетилась перед зйомками "Співають всі", фото крупним планом.