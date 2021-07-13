Зірка студії "Квартал 95" Ірина Сопонару показала яскравий образ в міні на прогулянці по місту

Артистка "Жіночого кварталу" поділилася новим життєрадісним знімком на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Судячи з інших публікацій у соцмережах, Сопонару приїхала до Львова. Гумористка вийшла на прогулянку містом, продемонструвавши свій яскравий літній образ. Так, для виходу вона одягла короткі джинсові шорти і яскраво-рожевий топік. Завершила образ стильна панамка в тон топу. Такий одяг якнайкраще підійшла для тієї спеки, яка встановилася зараз по всій Україні.

На знімку Сопонрау позує на тлі міського пейзажу, стоячи до камери спиною, але повернувши голову. На її обличчі красується щаслива посмішка.

"Не дивись назад", - підписала знімок зірка.

Її шанувальники тут же почали коментувати публікацію.

"Промінчик сонця", "вогонь", "Обнімашки", "Іруся, ти як завжди красуня!", "У шортах і ластах я вийшов у вікно." Гарного настрою, Іринка", "Ірусинька і тільки вперед і це правильно", - пишуть люди.

Нагадаємо, Юрій Ткач "познущався" над Зіркою "Жіночого кварталу", показавши її невдале фото.

Як повідомляла Politeka, блондинка з "Жіночого кварталу" Сопонару в купальнику засвітила пікантне тату.

Також Politeka писала, що Сопонару з "Квартал 95" вразила видом в панчохах і корсеті на ліжку.