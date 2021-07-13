Знаменитий український ведучий, актор і продюсер Юрій Горбунов показав, що допомагає йому розслабитися після напруженої роботи

Як відомо, Горбунов, в родині якого незабаром очікується поповнення, багато часу проводить на зйомках. Як і будь-яка інша робота на ногах, це не може не втомлювати, тому ведучому потрібно було знайти відповідний спосіб розслаблятися після робочого дня. Судячи з усього, Горбунову це вдалося.

Як пише Politeka.net, цій темі шоумен присвятив новий пост на своїй сторінці в Instagram. Так, Горбунов зізнався, що після особливо напруженого дня йому допомагає розслабитися йога.

Як доказ він поділився своїм домашнім фото, на якому стоїть на одній нозі, закинувши другу на коліно і нахилившись вперед.

"Після важких зйомок-найкращий відпочинок!",- написав ведучий.

Шанувальники тут же відреагували на його публікацію.

"Молодчинка, я теж таким займатися люблю", "молодець", "Вау", "артист від народження. Горбунович не диви ти став мужиком на сцені мочі коні", - пишуть люди.

Нагадаємо, 4-річний син Осадчої з вітерцем прокотив маму на власному кабріолеті.

Як повідомляла Politeka, Горбунов засвітився на роботі з синцем під оком, з'явилося фото.

Також Politeka писала, що Горбунов засвітив свої нічні розваги з вагітною Осадчою, поки син спить.