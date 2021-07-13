Колишня солістка дуету "НеАнгели" Вікторія Сміюха показала запальний сольний виступ і звернулася до шанувальників

Нещодавно українці дізналися про те, що популярний дует «НеАнгели» після багатьох років припиняє своє існування. Після його розпаду Вікторія Сміюха і Слава Камінська вирішили виступати сольно, і тепер продовжують радувати шанувальників новими релізами.

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram Сміюха поділилася кадрами з одного з таких виступів. На відео артистка щосили запалювала на сцені під свої пісні. Для цього номера вона вибрала короткі Жовті шорти і білу сорочку без рукавів, під якою просвічувався чорний ліфчик.

У підписі до кадрів Вікторія звернулася до своїх шанувальників, подякувавши їм за підтримку.

"Без Вас не відбулося б це свято життя, не був би цей день таким чудовим і веселим. Спасибі вам, мої дорогі і бажані!", - написала зірка.

Її фанати не змогли пройти повз цю посаду.

"Нереальна красуня, голос від Бога", "шикарна", "дівчина-вогонь!", "рівна Віка. І як завжди люблю", "Талант від Бога, кожен раз як чую, то до мурашок просто!", "Це не жінка це просто гіпноз якийсь", - пишуть люди.

Нагадаємо, екс-солістка "НеАнгелів" Сміюха посвітила стрункими ніжками в міні-шортах і дала пораду українцям.

Як повідомляла Politeka, Камінська після розвалу "НеАнгелів" шукає порятунок від нової напасті.

Також Politeka писала, що екс-солістка "НеАнгелів" Сміюха не стримала емоцій поруч з Валерієм Меладзе.