Дружина відомого українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова розповіла, яку профілактику обрала для запобігання можливій післяпологовій депресії

Минулого місяця 26-річна Катерина народила сина від свого 55-річного чоловіка. Дівчина активно ділиться всіма подробицями свого життя в Instagram, і не забуває розповідати про те, як справляється з малюком. Як пише Politeka.net, новий пост Репяхова присвятила проблемі післяпологової депресії.

Днями Катерина з грудним сином і чоловіком вирушили в першу спільну подорож. Сім'я поїхала в Карпати, щоб відпочити від міської суєти і подихати свіжим повітрям.

"Щоб уникнути всяких післяпологових депресією, я ще взимку вирішила, що ми в липні поїдемо в гори. Спасибі моїм чоловікові і мамі за те, що вони завжди мене підтримають у всіх моїх ідеях) рішення було максимально правильне) я насилу витримала 3 тижні вдома", - написала Репяхова.

Вона також заявила, що всі складнощі подорожей з маленькою дитиною залежать тільки від настрою батьків.

"Всі обмеження в нашій голові. Все складно настільки, наскільки ви для себе вирішите", - додала дружина Павлика.

Свій пост вона супроводила знімком, на якому позує з коляскою на тлі природи.

Нагадаємо, Віктор Павлік несподівано показав, чим "спокусив" молоду дружину Репяхову.

Як повідомляла Politeka, молода дружина Віктора Павлика з новонародженим сином опинилася у лікаря.

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