Відома українська ведуча Марічка Падалко показала, як насолоджується відпочинком в українському селі в розпал літа

Зірка телеканалу "1+1" поділилася новим постом в Instagram, в якому показала, як виглядає її пляжний відпочинок. Про це пише Politeka.net.

Раніше Падалко вже розповіла про те, що замість заморських курортів цього року вирушила відпочивати в Одеську область. Цього разу ведуча показала, як проводить час на пляжі місцевого села Грибівка.

На новому знімку Падалко позує в яскраво-рожевому купальнику. Ведуча зав'язала волосся, а обличчя показала крупним планом і без макіяжу. Марічка позувала на тлі пляжу, дивлячись вдалину і досить посміхаючись.

"Куди не глянь, море - усюди", - підписала своє фото ведуча.

Її знімок прокоментувала колега Марічки, Лідія Таран.

"Красотулечка", - написала вона.

Шанувальники також відреагували на пост ведучої.

"Красуня!", "Бажаю вам гарного відпочинку", "як водичка?", "Заздрю по-доброму", "красуня, така красива дівчина", "добре відпочити", - пишуть люди в коментарях до фото.

Нагадаэмо, зірка "1 + 1" Падалко блиснула фігурою в купальнику, розважаючись з донькою в басейні.

Як повідомляла Politeka, зірка "1 + 1" Падалко блиснула рельєфними формами на тренуванні.

Також Politeka писала, що зірка "1+1" Марічка Падалко проміняла Туреччину і Єгипет на село в Одеській області.