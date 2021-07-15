У переможця "Голосу країни 4" Ігоря Грохоцького з'явився шанс дати відсіч Андрію Данилкові та Насті Каменських, які не взлюбили його з самого початку

Так, Грохоцький після тріумфу на "Голосі країни", де здобув перемогу в команді Святослава Вакарчука, через п'ять років подався випробовувати удачу на "Х Фактор". Судді Данилко й Каменських жорстко розкритикували тоді музиканта.

У програмі "Rostyslove Production" Грохоцькому дали можливість висловити наболіле. Відповідні кадри опубліковані на YouTube, передає Politeka.net.

Під час виконання Ігорем його авторської балади, хлопця безцеремонно зупинив Данилко: "Я дуже радий, що я вас перервав... Тому що ця пісня була ні риба ні м'ясо. Такий маргарин: ні те ні се... Відразу видно, ви навіть можете не пояснювати, хто у вас був на тому проєкті наставник. Реально ви копіюєте, музично... нам же треба знайти людину оригінальну".

Подібну думку висловила й Каменських: "Для мене він трохи сіренький, він як "вірив, вірив і якось здався", ось така у нього енергія".

Грохоцький виправдався тим, що його пісня була написана спеціально під гітару, і нічого більше - "немає ні дудок, ні бек-голосів", тому, швидше за все, вона навіяла спогади про Вакарчука.

"Можливо, він не розуміє таку музику..., - каже Грохоцький про Данилка. - Не розуміє, що людина може відкриватися в піснях настільки глибоко. І ці моменти не для всіх, навіть для артистів".

Що стосується Каменських, то переможець "Голосу" уточнив, що увійшов в "настрій" пісні, що була про печаль і біль, тому, природньо, що у нього був такий вираз обличчя.

"Прийшов я з супернастроєм, а пішов "а-ля рознесли в пух і прах". Але під час виконання самобутній артист входить в стан пісні, яку він написав... А їй (Каменських, - ред.) треба фарби, політ...", - заявив Грохоцький.

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