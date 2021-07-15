Головний герой шоу "Холостяк-9" Микита Добринін і його дружина Даша Квіткова показали свого новонародженого сина і розсекретили його ім'я

Молода пара стала батьками тільки 13 липня, проте в той же день встигла показати свого малюка. Днем пізніше Добринін і квіткова в своїх Instagram поділилися новими професійними фото з новонародженим сином. Про це пише Politeka.net.

Новоявлені батьки розкрили, що назвали хлопчика Лев.

"Даша помножила нашу любов на х1000000. Переймаюся найсильнішою повагою до кожної жінки, яка пройшла цей непростий етап, пологи. Космічно радий нашому красеню. Лев. Ти наша сила, наше серце і щастя кожного дня. Особливо нова сила любові", - написав колишній "холостяк".

Вона поділився знімком, на якому вони з дружиною і сином зображені втрьох.

У свою чергу, Квіткова подякувала синові за те, що він "вибрав" саме їх, а також опублікувала знімок, на якому тримає малюка на руках і посміхається.

Незважаючи на те, що хлопчикові тільки один день, в коментарях вже пишуть, що він схожий на батька.

"Вітаю!!!! Ростіть здоровенькие! На Микиту схожий", "Татова копія", "маленьке щастя", "син схожий на тата", - пишуть люди.

Нагадаємо, Микита Добринін і переможниця "Холостяка" стали батьками і показали обличчя малюка.

Як повідомляла Politeka, у дружини "Холостяка" Добриніна почалися сутички, дівчину терміново доставили в лікарню.

Також Politeka писала, що лікарям довелося боротися за життя обраниці "Холостяка" Добриніна.