Молодий український співак Сергій Лазановський, який переміг в останньому сезоні шоу "Голос країни", захопив шанувальників несподіваним вчинком
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Лазановський опублікував відео з власного концерту. Артист завершив концерт, щоб його шанувальник міг зробити пропозицію руки і серця своїй дівчині. Лазановський покликав панночку на сцену, після чого до них вийшов її коханий з величезним букетом квітів.
Варто відзначити, що артист взяв букет, щоб хлопець зміг присісти на одне коліно і зізнатися коханій у своїх почуттях.
"Нехай весь світ почекає, бо вони кохають", - підписав відео Лазановський.
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У коментарях артисту залишили масу приємних відгуків про його вчинок.
"Мурашки просто", «тепер у мене з'явилася ще одна мрія», «Ааа, як це мило», «Боже, як це мило», «як класно», "Любов це прекрасно", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Сергій Лазановський показався з дитиною на руках: яскраві кадри після концерту.
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Також Politeka повідомляла, що Сергій Лазановський перервав концерт для пропозиції руки і серця: "я дуже хвилююся...".