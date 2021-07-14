Українська співачка Ані Лорак, яка будує кар'єру в Росії, заінтригувала шанувальників новинами про новий проект

Як передає Politeka.net, після участі в російському фестивалі Лорак знову повернулася до Києва. У себе в сторіс вона опублікувала відео з машини, на якому співала свою стару пісню «Мрій» українською мовою. Лорак була одягнена в повсякденний одяг, а обличчя сховала за сонцезахисними окулярами.

Пізніше красуня опублікувала в Instagram пост, який наробив галасу в мережі.

"Не терпиться вам показати те, над чим ми працюємо все літо... це буде вогонь. А поки-інтрига...", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів. Шанувальники відзначили, що не можуть дочекатися прем'єри.

"Вмієте ви заінтригувати, Кароліна Мирославівна! Чекаємо сильно!", "Така красива! Цукерка! Дуже чекаємо!", "Така мила на фото. Гарного вечора", "Ох ви ж наша інтриганка. Дуже чекаємо, але я знаю, що буде шикарно, так як ви тільки так і робите», - пишуть люди.

Нагадаємо, що Лорак в красивій сукні приготувалася радувати росіян:"будемо отримувати задоволення".

А ще Politeka писала, що Ані Лорак несподівано повернулася в Україну: "Позитив!".

Також Politeka повідомляла, що Ані Лорак в екстра-міні вразила фігурою на гастролях в Росії: "Кароліна, не худни".