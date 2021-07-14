Є, що показати

Популярна українська співачка Настя Каменських показала, як катається на яхті в спекотному бікіні

Виконавиця поділилася спекотними літніми фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімках Каменських показала, як розважається в ці спекотні літні дні. Зірка позувала на борту розкішної яхти на тлі блакитних хвиль. Для прогулянки по морю співачка вибрала блакитний купальник-бікіні, який якнайкраще підкреслив її форми.

Заради знімків Настя завзято позувала на яхті, піднімаючи руки вгору і розставляючи ноги.

"Це велике щастя, мати можливість відпочиваючи працювати, сьогодні ще одну сцену запалимо", - написала співачка.

Знімки Каменських не залишили байдужим її чоловіка, продюсера і репера Потапа. Під постом дружини він залишив смайлики у вигляді палаючого вогню.

Шанувальники теж оцінили пост Насті.

"Ну, все, з усіх боків показала, до гінеколога можна вже і не ходити", "другу фоту нагадало відразу Волочкову", "Тема не розкрита", "Норм так розсунула", "Волочкова відпочиває", "є що показати», "Морська красуня", "запалила пожежу", - пишуть люди.

Нагадаємо, Настя Каменських звабливо покрутила апетитними формами біля басейну.

Як повідомляла Politeka, Каменських в бікіні засвітила їх з Потапом романтичну прогулянку на яхті.

Також Politeka писала, що Потап пригрозив українцям, люто ставши на захист Насті Каменських.