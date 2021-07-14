Відома співачка і екс-солістка ВІА Гри Віра Брежнєва показала томний образ у блискучій сукні під час нічної прогулянки по річці
Як пише Politeka.net, українська виконавиця, яка останні роки живе і працює в Росії, поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram.
У публікації Брежнєва вирішила показати свою прогулянку по нічній річці Неві в Санкт-Петербурзі на борту катера. Співачка позувала в справжньому вечірньому образі. На ній було розкішне фіолетове плаття з дрібних паєток зі спідницею до підлоги. При цьому завдяки величезному розрізу ноги артистки були максимально оголені.
Брежнєва млосно позувала на борту катера з розпущеним волоссям, підбираючи гламурні пози для знімків на тлі річки і нічного міста.
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При цьому більшість знімків вийшли розмитими. Можливо, саме такого ефекту від них і хотіла співачка.
Фото артистки вразили іншу екс-ВІА Гру Санту Дімопулос, яка в коментарях написала "Віра" і поставила сердечко.
Шанувальники Брежнєвої також не залишилися байдужими.
"Дивні фото, ніби підшофе викладали", "Ох і фотки супер", "П'яна чи що!", "Віра як завжди прекрасна", "Афродіта", "Віруня ви просто вогняна", "шикарна жінка в нічних вогнях пролітає часу", - пишуть люди.
Нагадаємо, Брежнєва хизувалася фігурою в шовковій сукні посеред квітів.
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