Модель Даша Хлистун, яка нещодавно потай розписалася з екс-"холостяком" Максом Михайлюком, показала себе в розкішній весільній сукні
Як відомо, майже відразу після шоу "Холостяк-10" Михайлюк розлучився з його переможницею Дашею Ульяновою і почав зустрічатися з моделлю Дариною Хлистун. Відносини пари розвивалися дуже стрімко, і нещодавно вони вперше стали батьками. А коли пара вирушила реєструвати дитину, Михайлюк організував їм спонтанний розпис.
Тепер кохані офіційно одружені, проте як такого весілля у них не було.
Як пише Politeka.net, в новому пості на своїй сторінці в Instagram Хлистун несподівано постала в образі справжньої нареченої. Так, на відео дівчина демонструє перед камерами розкішну весільну сукню з відкритими плечима, корсетом і пишною спідницею. При цьому невідомо, як давно були зроблені ці кадри.
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У коментарях підписники висловили жаль у зв'язку з тим, що Даші не довелося приміряти образ нареченої для власного весілля.
"Жаль...що нареченою не побувала", - написала одна дівчина.
"А хто сказав що не буду?", - загадково відповіла на це Хлистун.
Інші підписники також активно коментують пост.
"Ви були б найкрасивішою нареченою", "дуже красива", "клас", "вогонь", - пишуть люди.
Нагадаємо, дружина "Холостяка" Михайлюка здивувала одкровенням про своє таємне весілля.
Як повідомляла Politeka, "холостяк" Михайлюк зіграв таємне весілля, з'явилися кадри: наречений в шортах і наречена в міні.
Також Politeka писала, що дружина "Холостяка" Михайлюка в сукні з розрізом приголомшила визнанням.