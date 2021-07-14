Відома балерина, суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар розповіла про новий проект

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала ніжне фото, на якому постала з оголеною спиною. Скинуте плаття виднілося в руках балерини.

"Я ніколи не сумнівалася, що в житті можливо все, головне, знайти правильний ключ від потрібних дверей. Крім мого основного дітища, я готую особливий, мотиваційний проект. Проект для людей люблячих мене, люблячих життя, людей, які живуть з насолодою, дізнаються щось нове, аналізують, шукають філософські відповіді на риторичні питання", - зазначила Кухар.

За словами балерини, не так давно вона зважилася на написання книги. У виданні будуть зібрані секрети з життя балерини, а також розповіді про найпотаємніше.

У коментарях зірці залишили масу компліментів.

"Яка ви красива!", "Чарівна, загадкова", «ідеальна», «дивовижна», «Милота», «маленька, тендітна, сильна красуня з божественним поглядом», "ви прекрасні", - пишуть користувачі Мережі.

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