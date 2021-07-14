Голлівудська актриса Анджеліна Джолі зачарувала зухвалим виглядом
Як передає Politeka.net, у свої 46 років актриса продовжує залишатися еталоном жіночої краси. Незважаючи на те, що останнім часом зірка віддає перевагу стриманому стилю, в мережі досі гуляють її архівні фото, які зводять шанувальників з розуму.
На одному з останніх Джолі постала в майці з яскравим макіяжем. Вона спокусливо піднесла руки до обличчя, завороживши своєю хижою красою.
"Я вірю в стару приказку: "те, що тебе не вбиває, робить тебе сильнішим". Наш досвід, хороший і поганий, робить нас такими, якими ми є. Долаючи труднощі, ми знаходимо силу і зрілість", - підписали знімок автори аккаунта.
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У коментарях шанувальники стали обговорювати зовнішність кумира.
"Будьте здорові!", "Мою старшу дочку теж звуть Анджеліна", "Доброго ранку, прекрасна принцеса", "Ти виглядаєш круто", "Так, у всіх нас різні історії", "дуже красиво", "зухвалий погляд", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Анджеліна Джолі в ефектному вбранні поманила не тільки поглядом:"справжній казковий образ".
А ще Politeka писала, що Анджеліна Джолі в незвичайній позі спопелила фанатів поглядом:"ідеальна жінка".
Також Politeka повідомляла, що Анджеліна Джолі зуміла підкорити красою в звичайних джинсах і куртці: «Краща на століття».