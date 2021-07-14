Українська співачка, екс-ВІА Гра і переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос вразила фотографіями зі світського заходу

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Санта опублікувала серію фото з благодійного заходу. Вона позувала в неймовірної краси червоній сукні. Також Санта засвітилася в обіймах іспанського манекенника Джона Кортахарена, який міцно притиснувся до неї.

"Вчора був незвичайний вечір, який залишиться в скарбничці прекрасних спогадів назавжди. І не тільки через екстрим (був шторм і те як ми добиралися на острів і з нього - окрема історія), а через особливу атмосферу, багато красивих і щасливих людей, благу справу і неймовірну енергетику", – зазначила Санта.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Санта, ти дуже красива", "Санта, це взагалі законно, бути такою красивою?", "Нехай несуть мені валер'янку", "Просто божественний кадр з Jon Kortajarena вийшов. Такі милі", "Казково красива!", "Який загар!",- пишуть люди.

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