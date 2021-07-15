Дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк поділилася кадрами, зробленими під час нової подорожі

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня поділилася свіжими фотографіями з Каппадокії, куди вона вирушила без свого зіркового чоловіка. Втім, в компанії з Христиною опинилося кілька інших знаменитих людей, включаючи екс-солістку групи "НеАнгели" Славу Камінську.

У мережі Христина опублікувала фото компанії, а також поділилася особистим фото, зробленим з незвичайного ракурсу. Красуня вразила легким платтям з вирізом на спині і ідеальними видами.

"Ми починаємо нашу подорож по прекрасній і загадковій Каппадокії! Ідеальні ми. Ідеальне місце. Ідеальна організація. Ідеальні і швидкі фото. #це точний match!",- підписала знімок зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів.

"Смачний ракурс", "Вам треба на повітряній кулі політати", "Супер", "Як ти могла полетіти без мене? Моя улюблена красуня", "гарного Вам відпочинку", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Христина Остапчук поскаржилася на дивні симптоми після повернення в Україну:"Просто пекло на землі".

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